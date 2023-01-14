Гороскоп Телец на 14 января 2023 года



Гороскоп на 14 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 14.01.2023



Телец



В этот день звезды советуют Тельцам строже придерживаться в своем поведении делового графика, основ профессиональной этики и предписанных обстоятельствами социальных ритуалов. Не помешает контроль над проводимыми работами, включая расчеты, оформление документов, выполнение лечебных и косметических процедур. Будьте готовы пойти на личную конфронтацию с кем-то, если того требует долг или ваше убеждение (Rambler/гороскопы).



















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