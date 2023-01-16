Гороскоп Телец на 16 января 2023 года

Гороскоп на 16 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 16.01.2023



Телец



Сегодня у Тельцов возможны проблемы в социальных контактах: они не отменяются, но затрудняются. Не стоит рассчитывать на дружескую симпатию: если есть принципиальные разногласия (например, профессиональные), она будет недостаточно веским аргументом. В личных отношениях не исключена дистанция или временное охлаждение чувств. Добавить проблем может нестандартная реакция Тельцов на чужое поведение (Rambler/гороскопы).