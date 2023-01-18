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Гороскоп Телец на 18 января 2023 года



Гороскоп на 18 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.

Самый точный гороскоп на 18.01.2023

Телец

Сегодня Тельцам не стоит бояться задач, связанных с трудностями и приключениями. День добавит им «хорошего» управляемого авантюризма, гибкости, подвижности, находчивости, позволит преодолеть природную медлительность или недоверчивость. Может неожиданно удаться работа, которая кажется невыполнимой, связана с долей риска, тайны, экзотики, требует контакта с иностранцами или спортивного азарта (Rambler/гороскопы).









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