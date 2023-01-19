Гороскоп Телец на 19 января 2023 года

Гороскоп на 19 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 19.01.2023



Телец



Сегодня Тельцам не стоит браться за принципиально новые задачи, а также заниматься слишком сложной работой, требующей повышенной сосредоточенности и усидчивости. Одним из лучших решений в этот день станет отказ от делового расписания и переход на свободный режим. Хорошо заниматься той частью дел, что допускает полет фантазии и не связана с личной ответственностью. К ночи возможны вести издалека (Rambler/гороскопы).