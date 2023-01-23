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Гороскоп Телец на 23 января 2023 года



Гороскоп на 23 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.

Самый точный гороскоп на 23.01.2023

Телец

Сегодня Тельцам придется смириться с контролем извне или самодисциплиной, системой обязательств, правил или ограничений. Часто это будет связано с дедлайнами конкретных работ или завершением больших программ. Возрастет нагрузка на Тельцов-руководителей и администраторов. Добавочной мотивацией для выполнения долга может стать личная симпатия или материальный стимул. Вечер позволит расслабиться (Rambler/гороскопы).









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