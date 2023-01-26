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Гороскоп Телец на 26 января 2023 года



Гороскоп на 26 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.

Самый точный гороскоп на 26.01.2023

Телец

Сегодня Тельцам имеет смысл держать паузу в важных делах и заниматься лишь текущими задачами. День поможет им не зацикливаться на долгосрочном планировании и действовать «здесь и сейчас». Желания и планы могут частично меняться. Есть надежда быстро уладить неотложный вопрос, оперативно провести совещание, добыть экспресс-информацию, успеть совершить короткую поездку или совместить несколько дел (Rambler/гороскопы).









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