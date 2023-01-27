Гороскоп Телец на 27 января 2023 года

Гороскоп на 27 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 27.01.2023



Телец



Сегодня звезды не советуют Тельцам приступать к выполнению новых конкретных задач, стремиться на первый план и энергично продвигать свои личные интересы. В эти сутки не исключен временный упадок физических сил, могут напомнить о себе давние неприятности и хронические недомогания. Лучше ограничиться эмоциональной настройкой на новые горизонты и проникнуться духом момента на психологическом уровне (Rambler/гороскопы).