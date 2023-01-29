Гороскоп Телец на 29 января 2023 года

Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 29.01.2023



Телец



Сегодня Тельцам лучше опираться на свою интуицию или повиноваться своим капризам: возможность быть собой часто будет для них залогом хорошего самочувствия и доброго расположения духа. Но им стоит помнить, что некоторые желания и привычки сейчас могут быть навязаны им обстоятельствами - например, профессиональным этикетом, режимом или диетой, которым «хочется» следовать исключительно по инерции (Rambler/гороскопы).