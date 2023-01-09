Гороскоп Телец на 9 января 2023, самый точный гороскоп: мужчина и женщина

Гороскоп на 9 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 09.01.2023



Телец



Сегодня у Тельцов есть определенная свобода творчества, но нет возможности выйти за рамки чьих-то требований, что порой будет для них к лучшему. Их может сдерживать внешний контроль, лимит времени, система формальностей или профессиональных правил. Это не лучший день для начинаний, где вам нужны неограниченные полномочия, особенно если речь идет о родительских правах, карьере, жилье или влиянии (Rambler/гороскопы).