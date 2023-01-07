Гороскоп Близнецы 7 января 2023, самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 07.01.2023



Близнецы



Сегодня Близнецам не стоит разворачивать кипучую деятельность в интересующей их области: будет трудно набрать и поддерживать привычный естественный темп, может мешать непрерывный поток эмоций или навязчивых мыслей. В любой активности лучше сделать перерыв. Не помешает быть придирчивее при выборе покупок, услуг, продуктов и любых вещей: в них не исключается тот или иной скрытый обман, изъян (Rambler/гороскопы).