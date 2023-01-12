Гороскоп Близнецы на 12 января 2023 года



Гороскоп на 12 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 12.01.2023



Близнецы



Сегодня залогом успеха для Близнецов остаются конструктивное мышление и внимание к практическим деталям. Им желательно быть аккуратнее и соблюдать азы безопасности. Не помешает подстраховка в виде помощи от конкретного лица, обладающего житейским или профессиональным опытом в нужной сфере. Возможно, таким человеком станет «коллега по несчастью», врач, специалист по ремонту или один из родителей (Rambler/гороскопы).



















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