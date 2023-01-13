Гороскоп Близнецы на 13 января 2023 года



Гороскоп на 13 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 13.01.2023



Близнецы



Близнецам день сулит много хорошего. Его главный дар - удобная «система координат»: придерживаясь ее, им будет легко грамотно выстраивать свою стратегию в любой ситуации. Это поможет быть увереннее и в деловых, и в личных контактах. Однако будут и некоторые проблемы: возможно, придется обсуждать неприятные практические детали, без которых нельзя окончательно подвести черту под сложным периодом (Rambler/гороскопы).



















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