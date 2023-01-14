Гороскоп Близнецы на 14 января 2023 года



Гороскоп на 14 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 14.01.2023



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам сохранять верность основным принципам, даже если в деталях от них приходится отступать. Не стоит радикально менять сценарий любовного свидания, регламент делового общения, привычную последовательность творческих работ. Расставив приоритеты, будет легче сохранять устойчивость при колебании между разными вариантами и при решении сложных задач, включая финансовые (Rambler/гороскопы).



















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