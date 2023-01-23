Гороскоп Близнецы на 23 января 2023 года

Гороскоп на 23 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 23.01.2023



Близнецы



Близнецам стоит использовать максимально эффективно первую половину дня. В это время многие дела будут идти как по маслу благодаря отлаженному сценарию или собственному мастерству. Чем ближе вечер, тем больше оснований снизить темп или полностью свернуть работы. Лучше отказаться в конце дня от спонтанных акций, начинать любое дело с тщательного изучения данных и принятия мер предосторожности (Rambler/гороскопы).