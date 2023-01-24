Гороскоп Близнецы на 24 января 2023 года

Гороскоп на 24 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 24.01.2023



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам не забывать о риске иллюзий, ошибок и досадных промахов, причиной которых могут стать спешка, суета и нехватка информации. Не стоит отказываться от коротких совещаний, особенно в первой половине этого дня: они помогут собраться с мыслями, согласовать интересы, оценить обстановку и принять меры подстраховки там, где это необходимо. Не помешают подсказки от друзей (Rambler/гороскопы).