Гороскоп Близнецы на 25 января 2023 года

Гороскоп на 25 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 25.01.2023



Близнецы



Близнецам в этот день не стоит забывать о риске поддаться старым иллюзиям и фантазиям: они могут сопровождать их вплоть до позднего вечера, заставляя преследовать ложные цели в моменте и искажая перспективу. Допустив ошибку, велика вероятность начать в ней упорствовать вместо того, чтобы смириться и минимизировать ущерб. Сдерживающим фактором может стать суровый опыт прежних неудач и кризисов (Rambler/гороскопы).