Гороскоп Близнецы на 29 января 2023 года

Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 29.01.2023



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам в любой ситуации выбирать проверенных друзей, а если их нет, то обустроенное информированное уединение. Приоритетные цели этого дня - минимизация нагрузок ради восполнения растраченных душевных и физических сил, а также избавление от лишнего (не путать с суровой аскезой). Именно им желательно подчинить все остальные планы, включая романтические и развлекательные (Rambler/гороскопы).