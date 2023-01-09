Гороскоп Близнецы на 9 января 2023, самый точный гороскоп: мужчина и женщина

Гороскоп на 9 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 09.01.2023



Близнецы



Сегодня обстоятельства заранее укажут Близнецам четкую грань дозволенного, но бурных возражений по этому поводу у них не будет. Многие Близнецы оценят правильность и своевременность установленных лимитов и запретов, которые удачно уберегут их от лишних ошибок и искушений. На этот день лучше не планировать бесцельные путешествия и другие мероприятия, подразумевающие полную свободу импровизации (Rambler/гороскопы).