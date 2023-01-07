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Гороскоп Рак 7 января 2023, самый точный гороскоп



Гороскоп на 7 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 07.01.2023

Рак

Раки сегодня будут сосредоточены на своих потребностях и переживаниях, а также на вчерашних впечатлениях от общения с важными для себя людьми (особенно если такой диалог не завершен). Эмоциональное «послевкусие» этого дня порой обманчиво. Стоит помнить, что эти сутки рождают бессознательные психологические проекции. Если вы внушаемы, то рискуете принять свои эмоции или мысли за чужие и наоборот (Rambler/гороскопы).









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