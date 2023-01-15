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Гороскоп Рак на 15 января 2023 года



Гороскоп на 15 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 15.01.2023

Рак

Сегодня потенциально проблемными и коварными для Раков являются утренние часы, а общий период психологического или бытового дискомфорта может продолжаться для них вплоть до вечера. В это время звезды не советуют им обострять отношения и что-либо предпринимать. В конце дня проблемы не испарятся в одночасье, но появятся некоторые возможности - например, судьба даст шанс на продолжение диалога (Rambler/гороскопы).









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