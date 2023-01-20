Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Гороскоп Рак на 20 января 2023 года



Гороскоп на 20 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 20.01.2023

Рак

Ракам не стоит отвергать приглашение к диалогу: возможность что-то заявить или уточнить может стать последней. День не подразумевает пустопорожних разговоров и легкомыслия: он помогает сделать окончательный выбор, влияющий на отношения, карьеру или статус. Лучше не откладывать без веских причин совещания, дружеские беседы и визиты в инстанции. Хорошо обсуждать правовые и профессиональные детали (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп Стрелец на 20 января 2023 года
  • Гороскоп Весы на 20 января 2023 года
  • Гороскоп Дева на 20 января 2023 года
  • Гороскоп Близнецы на 20 января 2023 года
  • Гороскоп Овен на 20 января 2023 года
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 19 января

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 19 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Антхольце

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 19 по 22 января в Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.

    Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Раубичи

    С 19 по 22 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.

    Расписание матчей 21 тура чемпионата Англии по футболу 2022/2023

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.









    Где находится Клещеевка на карте Донецкой области
    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Где находится Николаев на карте Украины, карта Николаевской области
    Карта Украины с границами областей и городами на русском
    19 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Список стран в НАТО 2023. Сколько стран входят в НАТО
    Карта Европы со странами и столицами на русском языке
    Где находится Артемовск (Бахмут) на карте Донецкой области
    Курс евро ЦБ РФ на 19 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 19 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru