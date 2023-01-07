Гороскоп Лев 7 января 2023, самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 07.01.2023



Лев



Сегодня звезды советуют Львам отложить несрочные хлопоты на завтра и побыть в уединении. Но придется последить за ментальным и эмоциональным фоном: негативные мысли, «темные» чувства, старые вредные привычки и плохие воспоминания о прошлом способны превратить отдых в мучение и наказание - а если речь идет о давней хронической болезни, то вместо исцеления от нее коварно усугубить ее симптомы (Rambler/гороскопы).