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Гороскоп Лев 7 января 2023, самый точный гороскоп



Гороскоп на 7 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.

Самый точный гороскоп на 07.01.2023

Лев

Сегодня звезды советуют Львам отложить несрочные хлопоты на завтра и побыть в уединении. Но придется последить за ментальным и эмоциональным фоном: негативные мысли, «темные» чувства, старые вредные привычки и плохие воспоминания о прошлом способны превратить отдых в мучение и наказание - а если речь идет о давней хронической болезни, то вместо исцеления от нее коварно усугубить ее симптомы (Rambler/гороскопы).









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