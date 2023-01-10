Гороскоп Лев на 10 января 2023 года

Гороскоп на 10 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 10.01.2023



Лев



Сегодня Львам важно сохранять равновесие во всем. Конечно, это будет непросто, но вы справитесь, если поднажмете. А вот за новые задачи не стоит браться – они могут испортить привычный ход дел. Отложите их на завтра – звезды помогут со всем разобраться. Гороскоп на сегодня для знака Льва не советует бросаться с головой в море работы – лучше включить энергосберегающий режим, ведь вечером на вас нападут домашние хлопоты (Rambler/гороскопы).