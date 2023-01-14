Гороскоп Лев на 14 января 2023 года

Гороскоп на 14 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 14.01.2023



Лев



Сегодня Львам стоит в любой ситуации оставаться дипломатами и сохранять дружелюбие. В контактах с нужными людьми лучше следовать проверенным сценариям и регламентам: чем сильнее задевает обсуждаемая тема, тем больше спокойствия добавит знакомый ритуал общения. Во многих случаях пригодится порядок в документах. В выигрышном положении окажутся Львы, ведущие свой архив работ, услуг или платежей (Rambler/гороскопы).