Гороскоп Лев на 15 января 2023 года

Гороскоп на 15 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 15.01.2023



Лев



Для Львов этот день может стать не самым гармоничным. Возрастает вероятность уныния и временного ухудшения самочувствия, а также продолжения вынужденной зависимости от домашних, служебных или иных роковых обстоятельств. Если утром вам казалось, что они близки к финалу, вечером в них может наметиться новый этап. Возможна весть с работы или семейная беседа, заставляющая вновь в них погрузиться (Rambler/гороскопы).