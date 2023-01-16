Гороскоп Лев на 16 января 2023 года

Гороскоп на 16 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 16.01.2023



Лев



Внимание Львов сегодня может оказаться поглощено домашними делами, хозяйственными или служебными насущными хлопотами, а также вопросами лечения, гигиены или разбора старого хлама. Еще одной важной темой могут стать значимые отношения (семейные, партнерские, профессиональные, дружеские или супружеские): вероятно, в них придется яснее очертить границы допустимого или уточнить обязанности сторон (Rambler/гороскопы).