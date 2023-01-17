Гороскоп Лев на 17 января 2023 года

Гороскоп на 17 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 17.01.2023



Лев



Сегодня звезды не советуют Львам делать ставку на везение: оно непременно посетит их, но слишком поздно, чтобы можно было что-то предпринять прямо сегодня. Однако им не помешает быть внимательнее к дарам судьбы, которые могут посыпаться на них в конце дня: это те самые вестники удачи, которые определят их достижения в ближайшие месяцы. Возможно, это будет весть издалека, надежда или озарение (Rambler/гороскопы).