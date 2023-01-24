Гороскоп Лев на 24 января 2023 года

Гороскоп на 24 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 24.01.2023



Лев



Сегодня звезды советуют Львам прилежнее изучать детали интересующих их вопросов и явлений - включая те, что не лежат на поверхности, требуют доли чутья, воображения или доступа к закрытым данным. Это особенно важно, если речь идет о подоплеке финансовых дел, об источниках получаемых услуг, о проверке чужих мотивов и действий. Без такой подготовки есть риск столкнуться с небрежностью или обманом (Rambler/гороскопы).