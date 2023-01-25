Гороскоп Лев на 25 января 2023 года

Гороскоп на 25 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 25.01.2023



Лев



Львам сегодня не стоит забывать о психологических и духовных мерах предосторожности, а также о терпении. Вплоть до вечера может длиться период ожидания, сомнений или соблазнов. Главный враг в такой ситуации - спешка, любые действия неэффективны или рискованны. Лучше смириться и подождать, так как очередной момент удачи близко, а для некоторых Львов он может настать уже к сегодняшней полуночи (Rambler/гороскопы).