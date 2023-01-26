Гороскоп Лев на 26 января 2023 года

Гороскоп на 26 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 26.01.2023



Лев



Сегодня Львы могут рассчитывать на удачу (в том числе вдали от дома), но не на полностью гладкий и беспроблемный путь к исполнению своих желаний. В зависимости от ситуации им предстоит столкнуться с дорожным или бюрократическим препятствием, а также с противоречиями в отношениях с кем-то. Не исключено, что потребует обсуждения принципиальная деталь или придется сделать выбор между двумя равноценными вариантами (Rambler/гороскопы).