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Гороскоп Лев на 29 января 2023 года



Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.

Самый точный гороскоп на 29.01.2023

Лев

В этот день Львам не стоит рассчитывать на полную свободу или точную реализацию своих планов. Многим Львам будут диктовать правила поведения их профессиональные условия, должностные инструкции или дружеские обязательства. Также важным ориентиром могут оказаться материальные обстоятельства. Случайной свободной компании многие Львы будут вынуждены предпочесть общество своих коллег или партнеров (Rambler/гороскопы).









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    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю

    НХЛ, победные голы

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 812. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 82 шайбы.

    Как спортсмены создают свой имидж

    Как спортсмены создают свой имидж

    Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.









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