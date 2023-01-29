Гороскоп Лев на 29 января 2023 года

Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 29.01.2023



Лев



В этот день Львам не стоит рассчитывать на полную свободу или точную реализацию своих планов. Многим Львам будут диктовать правила поведения их профессиональные условия, должностные инструкции или дружеские обязательства. Также важным ориентиром могут оказаться материальные обстоятельства. Случайной свободной компании многие Львы будут вынуждены предпочесть общество своих коллег или партнеров (Rambler/гороскопы).