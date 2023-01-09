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Гороскоп Лев на 9 января 2023, самый точный гороскоп: мужчина и женщина



Гороскоп на 9 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.

Самый точный гороскоп на 09.01.2023

Лев

Обстоятельства этого дня напомнят Львам о тех правилах, которые все еще ограничивают их взаимодействие с миром и самовыражение. Вероятно, придется держать дистанцию или считаться с чужими принципами, выбирать между любовью и дружбой или свободой и карьерой. Но многим Львам поднимет настроение надежда вскоре выйти из порочного круга либо подстроиться к старой системе за счет новых возможностей (Rambler/гороскопы).









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