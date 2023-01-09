Гороскоп: мужчина и женщина, точный гороскоп на 9 января 2023



Самый точный гороскоп на понедельник 9 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 09.01.2023



Овен



Сегодня у Овнов сохраняется возможность креатива и эксперимента, но лишь в известных границах - например, в рамках профессиональной этики или существующих стандартов. День подходит не столько для энергичного покорения новых высот, сколько для фиксации и упорядочивания имеющихся достижений. Полезно устроить «смотр» своим талантам и хобби: возможно, какие-то навыки устарели и требуют обновлений.



Телец



Сегодня у Тельцов есть определенная свобода творчества, но нет возможности выйти за рамки чьих-то требований, что порой будет для них к лучшему. Их может сдерживать внешний контроль, лимит времени, система формальностей или профессиональных правил. Это не лучший день для начинаний, где вам нужны неограниченные полномочия, особенно если речь идет о родительских правах, карьере, жилье или влиянии.



Близнецы



Сегодня обстоятельства заранее укажут Близнецам четкую грань дозволенного, но бурных возражений по этому поводу у них не будет. Многие Близнецы оценят правильность и своевременность установленных лимитов и запретов, которые удачно уберегут их от лишних ошибок и искушений. На этот день лучше не планировать бесцельные путешествия и другие мероприятия, подразумевающие полную свободу импровизации.



Рак



Сегодня Ракам стоит учитывать вероятность финансовых лимитов и риск других сюрпризов, способных смешать их материальные планы. В самый неподходящий момент может быть временно закрыт доступ к ресурсам или заблокирован счет. Могут подвести учреждения или друзья, напомнить о себе партнерские и налоговые задолженности. Не стоит выбирать эти сутки для важных трат, биржевых игр и активного шоппинга.



Лев



Обстоятельства этого дня напомнят Львам о тех правилах, которые все еще ограничивают их взаимодействие с миром и самовыражение. Вероятно, придется держать дистанцию или считаться с чужими принципами, выбирать между любовью и дружбой или свободой и карьерой. Но многим Львам поднимет настроение надежда вскоре выйти из порочного круга либо подстроиться к старой системе за счет новых возможностей.



Дева



Сегодня Девы могут оказаться в тесных рамках каких-либо правил и обязательств, а также, возможно, в вынужденном одиночестве. Их свободу могут ограничить служебные рамки, врачебные предписания, родительские обязанности или финансовые лимиты. Не исключено сознательное творческое уединение. Возможна застенчивость или тайный страх. Одним из условий успеха будет молчание или сужение круга контактов.



Весы



События этого дня могут указать Весам на действующий потолок их личных возможностей, а также на естественные объективные ограничения в способностях их друзей, детей, спонсоров или подопечных. Если появилось желание выйти за обозначенные пределы, звезды советуют вначале дать себе время подумать: не исключено, что попытка «объять необъятное» не стоит той траты ресурсов, которая для нее потребуется.



Скорпион



Скорпионам события этого дня помогут найти оптимальный баланс между разными целями и сферами своей жизни. В «формулу равновесия» могут входить карьерные, творческие и жилищные планы, любовные и дружеские отношения, долг перед родителями и детьми. Это подходящий момент для уточнения приоритетов, если назревает нестандартная ситуация - например, вас приглашают на специфическую роль или должность.



Стрелец



Стрельцам этот день поможет оставаться в рамках плана, бюрократических процедур или профессиональной этики. Не исключены задержки в пути, те или иные отказы, проверки, запреты, блокировки. Протестовать против них вряд ли разумно: сейчас это защита против преждевременного энтузиазма. На этот день не стоит планировать начало путешествия, а также любые мероприятия, нацеленные на рост и расширение.



Козерог



В этот день Козерогам не помешает дополнительно свериться со своими планами, не игнорировать инструкции, а также внимательно относиться к любым поломкам или сбоям в работе оборудования. Несмотря на опыт и подстраховку, в любом занятии не исключен внезапный поворот, которому следует противопоставить самообладание и стрессоустойчивость. Даже если вы профессионал в той или иной сфере, сегодня лучше отказаться от смелой идеи начать в ней новый проект.



Водолей



Сегодня Водолеи нуждаются в обратной связи, но вынуждены соблюдать дистанцию или демонстрировать сдержанность. У многих Водолеев это будет следствием натуры (например, скромности), но кто-то может истолковать их манеру иначе: как холодность, строгость или полный отказ от контакта. Общение может принять неожиданный оборот. Не лучший день для первого выступления, знакомства, доверительного диалога.



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам избегать хаотичных действий и высоких нагрузок. Если к суете побуждает материальный или карьерный стимул, стоит опираться на мастерство и оптимизацию процессов, а не на чистый творческий энтузиазм. Желательно беречь здоровье, соблюдать дисциплину, сверяться с инструкциями. В планы на этот день стоит заложить вероятность сюрприза, ограничения, заминки или отсрочки (Rambler/гороскопы).



















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