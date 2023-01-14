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Гороскоп Дева на 14 января 2023 года



Гороскоп на 14 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.

Самый точный гороскоп на 14.01.2023

Дева

Сегодня звезды советуют Девам полагаться не на свои желания, а на предписанный им обстоятельствами порядок действий. Хорошие ориентиры задаст текущий график работ, система врачебных рекомендаций, стандартная схема платежей, официальный рейтинг интересующих услуг, товаров или ценностей. Возможно, вам придется упорядочить свой список расходов или пока отказать в исполнении каких-то капризов детям (Rambler/гороскопы).









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