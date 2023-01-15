Гороскоп Дева на 15 января 2023 года

Гороскоп на 15 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 15.01.2023



Дева



Пока не настал вечер, Девы могут регулярно сталкиваться с неудачами. В это время лучше воздержаться от лишней активности и новых инициатив, от покупок, продаж и финансовых операций. В конце дня на смену одним проблемам могут прийти другие, но большинство Дев станет удачливее и начнет лучше ориентироваться в заданных условиях. Возможен контакт из прошлого, не исключена поездка по старому маршруту (Rambler/гороскопы).