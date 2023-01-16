Гороскоп Дева на 16 января 2023 года

Гороскоп на 16 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 16.01.2023



Дева



Сегодня наиболее информативным для Дев окажется утро. Именно в это время им лучше изучать новости, восстанавливать контакты с далекими друзьями, обдумывать вчерашние впечатления, возвращаться к исследованиям, работать с документами или текстами. Не исключены неожиданные вынужденные поездки - в этом случае стоит заранее учесть риск связанных с ними сюрпризов и задержек, тех или иных ограничений (Rambler/гороскопы).