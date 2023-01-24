Гороскоп Дева на 24 января 2023 года

Гороскоп на 24 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 24.01.2023



Дева



Сегодня Девам не стоит уходить от приватных бесед, так как они дадут им много полезного - например, подтвердят их догадки. При личной заинтересованности и чужой пассивности не будет ошибкой начать разговор по своей инициативе. Однако важно следить, чтобы в диалоге не задевались или не муссировались «острые» темы. Стоит избегать неприятных намеков, язвительности, обострения конкурентных претензий (Rambler/гороскопы).