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Гороскоп Дева на 24 января 2023 года



Гороскоп на 24 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.

Самый точный гороскоп на 24.01.2023

Дева

Сегодня Девам не стоит уходить от приватных бесед, так как они дадут им много полезного - например, подтвердят их догадки. При личной заинтересованности и чужой пассивности не будет ошибкой начать разговор по своей инициативе. Однако важно следить, чтобы в диалоге не задевались или не муссировались «острые» темы. Стоит избегать неприятных намеков, язвительности, обострения конкурентных претензий (Rambler/гороскопы).









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