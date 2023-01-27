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Гороскоп Дева на 27 января 2023 года



Гороскоп на 27 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.

Самый точный гороскоп на 27.01.2023

Дева

Сегодня звезды советуют Девам сохранять оптимизм, но не снимать раньше времени меры стандартной предосторожности. Вплоть до конца дня сохранится вероятность остаточных проблем, способных нанести мелкий ущерб, или запоздалых эмоциональных реакций, лишающих душевного равновесия. Не помешает держать под рукой надежную инструкцию или набор аварийных средств, поддерживать контакт с группой поддержки (Rambler/гороскопы).









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