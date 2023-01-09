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Гороскоп Дева на 9 января 2023, самый точный гороскоп: мужчина и женщина



Гороскоп на 9 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.

Самый точный гороскоп на 09.01.2023

Дева

Сегодня Девы могут оказаться в тесных рамках каких-либо правил и обязательств, а также, возможно, в вынужденном одиночестве. Их свободу могут ограничить служебные рамки, врачебные предписания, родительские обязанности или финансовые лимиты. Не исключено сознательное творческое уединение. Возможна застенчивость или тайный страх. Одним из условий успеха будет молчание или сужение круга контактов (Rambler/гороскопы).









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