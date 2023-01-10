Гороскоп Весы на 10 января 2023 года

Гороскоп на 10 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 10.01.2023



Весы



Сегодня Весам нужен четкий план – именно он поможет им держаться на плаву в этот непростой день. Многие будут разочаровывать, а дела – двигаться с попеременным успехом. Сохраняйте самообладание и не тревожьтесь, нервы – исчерпаемый ресурс. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует включить энергосберегающий режим утром, чтобы сил осталось и на вечер, который будет полон домашних хлопот (Rambler/гороскопы).