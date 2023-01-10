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Гороскоп Весы на 10 января 2023 года



Гороскоп на 10 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на 10.01.2023

Весы

Сегодня Весам нужен четкий план – именно он поможет им держаться на плаву в этот непростой день. Многие будут разочаровывать, а дела – двигаться с попеременным успехом. Сохраняйте самообладание и не тревожьтесь, нервы – исчерпаемый ресурс. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует включить энергосберегающий режим утром, чтобы сил осталось и на вечер, который будет полон домашних хлопот (Rambler/гороскопы).









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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание Кубка России по биатлону 2022/2023 в Рыбинске

    Кубок России по биатлону 2023

    С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 9 января, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.

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    Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».









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