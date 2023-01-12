Гороскоп Весы на 12 января 2023 года



Гороскоп на 12 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 12.01.2023



Весы



Сегодня звезды советуют Весам отказаться от лишней внешней активности - например, от интенсивного партнерства или от шагов напоказ. Этот день подходит для погружения в свою частную жизнь, особенно в дела семейные и бытовые, для уборки и мелкого ремонта вещей, приватного общения с домочадцами и целенаправленной поправки своего здоровья. Не помешает подумать о прошлом или побывать в забытых местах (Rambler/гороскопы).



















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