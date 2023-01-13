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Гороскоп Весы на 13 января 2023 года



Гороскоп на 13 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на 13.01.2023

Весы

Сегодня Весам важно заинтересовать авторитетных людей, используя свои преимущества и искусно обращая в свою пользу недостатки. В этом им помогут их обаяние, дружелюбие, энергия и талант. Создать им проблемы может манера вести диалог или еще не снятое противоречие, обида, предубеждение - в этом случае лучше не провоцировать собеседника и обойти неприятную тему. Разговор будет иметь продолжение (Rambler/гороскопы).









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