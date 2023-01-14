Гороскоп Весы на 14 января 2023 года



Гороскоп на 14 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 14.01.2023



Весы



Сегодня Весам желательно держаться в рамках своей проверенной системы приоритетов: она станет для них лучшей опорой, если у них сохраняются напряженные отношения с кем-то из значимых людей. Особенно ценен такой «спасательный круг» в общении с близкими и домочадцами, в жилищных, наследственных и семейных вопросах, а также в делах, связанных с интересами детей и в отношениях с партнером по браку (Rambler/гороскопы).



















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