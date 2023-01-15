Гороскоп Весы на 15 января 2023 года

Гороскоп на 15 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 15.01.2023



Весы



Для Весов этот день может начаться с не самой гармоничной эмоциональной ноты - и не исключено, что она определит их общее самочувствие вплоть до вечера. Могут подпортить настроение домашние обстоятельства, отношения с конкретным человеком, недомогания физические или психосоматические. Это время тупика или неудачи в любых делах. В конце дня не помешает временная экономия эмоций и (или) ресурсов (Rambler/гороскопы).