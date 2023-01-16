Гороскоп Весы на 16 января 2023 года

Гороскоп на 16 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 16.01.2023



Весы



Сегодня звезды советуют Весам заниматься хозяйственными и материальными вопросами, делая акцент на экономии, аскезе или расчистке пространства от накопившегося хлама. Это не самый удачный момент для покупки новинок, зато может продвинуться проект продажи подержанных вещей - например, через друзей или через популярные сетевые площадки. Возможны приватные беседы с домочадцами или старыми знакомыми (Rambler/гороскопы).