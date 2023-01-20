Гороскоп Весы на 20 января 2023 года

Гороскоп на 20 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 20.01.2023



Весы



Весам сегодня не стоит уходить от разговоров с представителями своего близкого круга, будь то домочадцы, члены семьи, старые друзья, давние коллеги или партнер по браку. Это подходящий момент для совещаний на жилищные и хозяйственные темы, а также для работы с сопутствующими им документами - например, договором аренды или данными о наследстве. Весам-родителям важно учесть при этом интересы детей (Rambler/гороскопы).