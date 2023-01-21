Гороскоп Весы на 21 января 2023 года

Гороскоп на 21 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 21.01.2023



Весы



Сегодня Весам придется бороться с негативными мыслями – они заполонят вашу голову. И чтобы прогнать их оттуда, нужно больше разговаривать и находиться в окружении близких людей – это точно поможет. Полезно подумать о будущем – планы могут стать реальностью уже скоро. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует искать смысл в каждом событии – сможете ответить на многие важные вопросы (Rambler/гороскопы).