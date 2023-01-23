Гороскоп Весы на 23 января 2023 года

Гороскоп на 23 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 23.01.2023



Весы



Положение Весов будет наиболее стабильным и предсказуемым утром. Именно в это время им стоит укреплять свои позиции - особенно в творчестве и личной жизни, в отношениях с друзьями, детьми и надежными коллегами. С приближением ночи не помешает проявить побольше чуткости к своему здоровью, а также не пропускать сигналы небрежности в работе и обслуживании: скорее всего, такие знаки не случайны (Rambler/гороскопы).