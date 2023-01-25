Гороскоп Весы на 25 января 2023 года

Гороскоп на 25 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 25.01.2023



Весы



На этот день Весам не стоит планировать энергозатратные мероприятия. Часть сил и ресурсов может быть потрачена зря, не исключены минуты рассеянности, зависимости и слабости, загадочные ошибки и неудачи. Снизив темп утром и днем, вечером стоит вновь поинтересоваться положением дел: возможен важный ход со стороны партнера, оппонента или влиятельных людей, который не должен остаться без внимания (Rambler/гороскопы).