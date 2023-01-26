Гороскоп Весы на 26 января 2023 года

Гороскоп на 26 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 26.01.2023



Весы



Сегодня звезды советуют Весам уделить внимание состоянию своих партнерских отношений и новому балансу интересов в них. Не исключено, что возросли запросы второй стороны, ее возможности или амбиции. Может требоваться пересмотр отдельных пунктов договора. День особенно важен для брачных союзов, а также для взаимоотношений с иностранцами, с юристами и преподавателями, с клиентами и посредниками (Rambler/гороскопы).